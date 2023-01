Ischia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto di personale dell’Asl Napoli2 Nord, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella frazione di Monterone nel Comune di Forio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 108 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e sanzionati due esercizi commerciali poiché sprovvisti di autorizzazione e licenza alla vendita di prodotti alimentari provenienti dall’estero che si presentavano in pessimo stato di conservazione e sprovvisti di etichette che ne indicassero la tracciabilità, per mancanza della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l’attività di sala giochi e della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, assenza della cartellonistica del divieto di fumare e mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura, elevando sanzioni per un totale di 10.000 euro.

Ancora, i poliziotti in corso Manzi hanno controllato due 22enni dominicani trovandone uno in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 16 cm e di una stecca di hashish del peso di circa 2 grammi; pertanto lo stesso è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre l’altro è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.