Inaugurazione a Santiago del Cile della mostra “MOSAICO – Codice italico di un’arte senza tempo”

Inaugurazione il 3 agosto a Santiago del Cile della prima mostra itinerante multimediale a realtà aumentata dedicata ai mosaici. “MOSAICO- Codice italico di un’arte senza tempo” racconterà l’Italia in un viaggio di 2000 anni che attraversa l’intero Paese.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale e la collaborazione con Magister Art, ha prodotto la mostra itinerante e multimediale a realtà aumentata “MOSAICO. Codice italico di un’arte senza tempo” che offrirà al pubblico internazionale alcune delle opere più iconiche dell’universo musivo italiano in un percorso espositivo che unisce Roma, Pompei, Aquileia, Ravenna, Palermo, Monreale, Piazza Armerina e la città sommersa di Baia.

“È un grande racconto di promozione del Paese” spiega il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, “un debutto internazionale che rappresenta un ulteriore passaggio della nostra strategia di diplomazia pubblica e culturale, per portare nel mondo un’arte che accomuna grandi città e piccoli centri, valorizzando il patrimonio artistico dei nostri territori. I mosaici, per loro natura, sono quasi impossibili da trasportare, e per questo abbiamo pensato a una mostra con contenuti digitali e a realtà aumentata, anche per avvicinare un pubblico giovane”.

La mostra compirà un tour mondiale grazie alla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. L’esposizione aprirà il 3 agosto al Museo Artequin di Santiago e vi rimarrà per due mesi, prima di continuare il proprio viaggio attraverso le Americhe, da Guadalajara – in occasione della Fiera Internazionale del Libro – a Città del Messico, per poi proseguire a San Paolo e negli USA, narrando le bellezze dell’arte musiva italiana.