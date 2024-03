Gragnano/ Santa Maria la Carità/ Casola di Napoli – Lavori per riparazione perdita idrica. Ecco i dettagli

Sospensione del Servizio Idrico per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, dalle ore 09:00 di mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 08:00 di giovedì 21 marzo 2024, nelle seguenti zone di SANTA MARIA LA CARITÀ:

VIA CAPPELLA DEI BISI

VIA PETRARO

VIA SCAFATI

VIA VISITAZIONE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

La sospensione del servizio è necessaria per consentire la riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

PIAZZA BORRELLI

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Sospensione del Servizio Idrico per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, dalle ore 09:00 di mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 08:00 di giovedì 21 marzo 2024, nelle seguenti zone di CASOLA DI NAPOLI:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

La sospensione del servizio è necessaria per consentire la riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice.



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

VIA GESINE, nei pressi del cimitero.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Sospensione del Servizio Idrico per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, dalle ore 09:00 di mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 08:00 di giovedì 21 marzo 2024, nelle seguenti zone di GRAGNANO:

VIA BERSAGLIERE CARMINE DONNARUMMA

VIA CAPPELLA DEI BISI

VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA

VIA DEI CAMPI

VIA DEI PASTAI

VIA MOTTA

VIA SALETTA

VIA VISITAZIONE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

La sospensione del servizio è necessaria per consentire la riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

PIAZZA BORRELLI, nel comune di Santa Maria la Carità.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.