Gori comunica,
che per l’esecuzione di un intervento programmato sulla rete elettrica, da parte di Enel distribuzione, è prevista la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 09:00, alle ore 16:30 di venerdì 10 luglio 2026,
alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località del Comune di GRAGNANO:
VIA BERS. C. DONNARUMMA
VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA
VIA DEI CAMPI
VIA DEI PASTAI
VIA LA PIGNA
VIA PETRELLONI
VIA PONTE TRIVIONE
VIA SALETTA
VIA TORRICELLI
VIA VISITAZIONE
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16:30 di venerdì 10 luglio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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