Gragnano – Arrestato dalla Polizia, dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione per droga

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Gragnano.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno rintracciato e bloccato il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale il predetto dovrà espiare la pena di 3 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Novara nel 2008.