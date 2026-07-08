Gori rafforza l’impegno per la tutela della risorsa e rilancia la campagna “Acqua nelle tue mani”

RISPARMIO IDRICO

DAGLI INTERVENTI SULLE RETI ALLE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

Gori rafforza l’impegno per la tutela della risorsa e rilancia la campagna “Acqua nelle tue mani”

Coinvolti i sindaci del territorio e le persone dell’azienda che ogni giorno lavorano per proteggere l’acqua

Ercolano, 8 luglio 2026. Usare l’acqua in modo consapevole, evitandogli sprechi e adottando ogni giorno comportamenti responsabili. È l’appello che Gori rivolge ai cittadini in una fase dell’anno caratterizzata da temperature in aumento, crescita dei consumi e maggiore pressione sulle fonti di approvvigionamento. Un invito che si affianca all’impegno quotidiano per la tutela della risorsa idrica, portato avanti attraverso il programma “Azioni per l’Acqua”, dedicato al risanamento delle reti, alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell’efficienza del servizio. Ed è proprio in questa prospettiva che Gori aderisce alla campagna “Acqua nelle tue mani”, promossa dal Gruppo Acea per diffondere una cultura dell’acqua basata su consapevolezza, responsabilità e sostenibilità. Anche la Campania, infatti, ha risentitonel biennio 2024-2025 di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli, con precipitazioni inferiori alle medie stagionali e temperature elevate. Le piogge registrate hanno contribuito a scongiurare scenari di crisi estrema, ma il deficit accumulato risulta solo parzialmente recuperato, soprattutto per quanto riguarda gli acquiferi profondi. Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento dei consumi, resta quindi necessario mantenere alta l’attenzione sull’uso della risorsa. Il monitoraggio effettuato da Gori evidenzia, infatti, un sensibile aumento dei prelievi idrici, in particolare nei fine settimana e nei territori caratterizzati dalla presenza di attività agricole e di aree residenziali con giardini e spazi verdi privati. Per garantire la continuità e l’efficienza del servizio, Gori ha ulteriormente rafforzato le attività di controllo delle infrastrutture e degli impianti, anche attraverso l’analisi in tempo reale dei dati provenienti dai sistemi di telecontrollo, così da prevenire eventuali criticità e assicurare una gestione sempre più efficace della risorsa.Accanto all’impegno tecnico e gestionale, resta però determinante il contributo di ciascun cittadino. Per questa ragione Gori ha coinvolto i suoi principali stakeholder, tra cui i sindaci dei comuni serviti, affinché possano contribuire a promuovere la campagna attraverso i propri canali e strumenti di comunicazione. Inoltre, Gori ha scelto di dare voce a coloro che ogni giorno lavorano per salvaguardare la risorsa. Attraverso video e reel diffusi sui canali social aziendali, saranno infatti le persone dell’azienda a raccontare cosa significa proteggere l’acqua: un racconto diretto e concreto che mostra il valore del lavoro quotidiano dietro un gesto semplice e fondamentale come aprire un rubinetto.

Il messaggio è chiaro: contribuire insieme alla tutela della risorsa. Tra le buone prassi che ciascuno di noi può mettere in campo: privilegiare l’utilizzo dell’acqua di rete per fini potabili e igienico-sanitari, limitando gli usi non essenziali quali l’irrigazione di orti e giardini privati, il lavaggio di piazzali e autovetture, il riempimento di vasche e piscine private e, più in generale, ogni impiego non indispensabile. Dalle attività tecniche sulle reti ai comportamenti nelle case, dagli investimenti infrastrutturali alla collaborazione con i Comuni, ogni azione contribuisce a custodire una risorsa indispensabile per la vita, l’ambiente e il futuro dei territori.