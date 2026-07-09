Portici – Sorpreso a rubare, arrestato 40enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuovo Macello, hanno notato un uomo intento a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il predetto ed hanno constatato che il finestrino e la portiera dell’auto erano stati forzati.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.