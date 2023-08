Gragnano – Lavori programmati, sospensione servizio idrico per martedì 22 Agosto. Ecco le zone interessate

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di GRAGNANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 22 agosto 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA BERSAGLIERE CARMINE DONNARUMMA

VIA CAPPELLA DEI BISI

VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA

VIA CASA DEI MIRI

VIA DEI CAMPI

VIA DEI PASTAI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MOTTA

VIA OGLIARO

VIA PETRELLONI

VIA PONTE TRIVIONE

VIA SALETTA

VIA SANTA CROCE

VIA VISITAZIONE

PIAZZALE GALILEI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

IN VIA SANTA CROCE LE UTENZE INTERESSATE DAL DISSERVIZIO SARANNO SOLO QUELLE DAL CIV. 76 AL CIV 78

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.