Napoli – Violenza sessuale, arrestato 42enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42 enne, irregolare sul territorio nazionale, per violenza sessuale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile di Napoli, durante i servizi di ordine pubblico predisposti in piazza Municipio, hanno notato una giovane donna in evidente stato di agitazione che, indicando un soggetto poco distante intento a darsi alla fuga, ha raccontato ai poliziotti che lo stesso, poco prima, con un gesto repentino, l’aveva palpeggiata.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato in via Santa Brigida, trovandolo in possesso di un coltello a doppia lama di 10 cm circa.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.