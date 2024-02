Giugliano – Rintracciato dalla Polizia, dovrà scontare 6 anni

Nella mattinata odierna , gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito, nei confronti di un 62enne di Qualiano, un provvedimento ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 14 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 6 anni di reclusione per reati in materia di atti sessuali nei confronti di una persona minore , commessi nel 2020, è stato rintracciato presso la sua abitazione.