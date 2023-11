Furto al piccolo Teatro La giostra di Torre del Greco, rubate attrezzature audio e video

Nella notte di domenica 5 novembre, i ladri sono entrati all’interno del piccolo Teatro La giostra di Torre del Greco, portando via tutte le attrezzature audio, video e luci. Il furto è avvenuto ad un giorno di distanza dalla messa in scena del primo spettacolo in cartellone della stagione teatrale 2023/2024 presentato negli spazi dell’Associazione La Giostra, in collaborazione con le associazioni culturali Al Centro delle Arti (Presidente Virginia Maresca) e Scena Sperimentale Gennaro Vitiello (Presidente Cordelia Vitiello, figlia del noto regista torrese Gennaro Vitiello), con la direzione artistica del regista e sceneggiatore Salvatore Formisano.

Tanto sconforto e sfiducia da parte degli organizzatori per l’accaduto, i quali si erano impegnati da mesi nel realizzare una rosa di eventi – non solo un cartellone di dieci spettacoli, ma anche laboratori teatrali per bambini ed altri eventi di carattere culturale in programma fino al 2024 – nel piccolo teatro torrese, con l’intento di avvicinare quante più persone al teatro, in particolar modo i giovani.

Quello che ancora non è chiaro agli organizzatori è sicuramente il movente che ha spinto determinate persone ad entrare clandestinamente in luogo di cultura, con lo scopo di spazzar via in una notte mesi interi di lavoro, sacrifici e sogni.

Ciononostante le associazioni organizzatrici e il direttore artistico sono intenzionati a non arrendersi di fronte ad un gesto così vile, ma di andare avanti nel nome di chi ancora crede nel bello e in una città, quale quella di Torre del Greco, da sempre radicata nell’arte e nella cultura.