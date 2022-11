Fuga di gas a Milano- È di Torre del Greco la vittima

Un clamoroso e tragico scambio di persone nella tragedia di Milano. A perdere la vita non è stato il 21enne di Pompei, come era trapelato in un primo momento, ma il 24 enne torrese F.M. La macraba scopertaè avvenuta all’obitorio al momento del riconoscimento.