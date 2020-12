Frattamaggiore – Ruba un’auto, fermato 32enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cavour a Casandrino per una segnalazione di furto d’auto.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era alla guida del suo veicolo, aveva udito un forte rumore e, una volta scesa, aveva visto due uomini a bordo di una Fiat Punto, uno dei quali si era impossessato della sua auto con cui era fuggito in direzione di Grumo Nevano seguito dal complice.

Gli agenti, poco dopo, hanno intercettato in via Don Salvatore Vitale a Frattamaggiore la Fiat Punto che, dopo un inseguimento terminato con l’impatto con la volante, è stata bloccata.

Il conducente, P. R., 32enne di Mugnano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato; inoltre, è stato sanzionato per mancata copertura assicurativa e per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Infine, il veicolo rubato è stato rinvenuto a Casoria dai militari della locale Stazione dei Carabinieri e restituito al proprietario.