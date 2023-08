Erri de Luca ad Agerola per il festival Sui Sentieri degli Dei

Saranno il volto e la voce di Erri de Luca a concludere la dodicesima edizione del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana Sui Sentieri degli Dei, che attraverso gli incredibili panorami a picco sul mare, tra Capri e Punta Licosa, arricchisce ogni anno con i suoi eventi artistici la bellezza straordinaria di questi luoghi. Cuore del fitto programma di appuntamenti tra arte, musica, incontri e letteratura è la storica cittadina di Agerola.

Dopo aver ospitato, dallo scorso 20 luglio, alcuni dei nomi più noti della canzone italiana, dai Coma Cose, a Irene Grandi, da Michele Zarrillo a Rita Pavone, e ancora Paolo Vallesi, Filippo Graziani, Peppe Voltarelli, a molti altri, il festival si concluderà con un appuntamento on la grande letteratura lunedì 4 settembre per la presentazione dell’ultimo romanzo di Erri De Luca , Le regole dello Shangai, edito da Feltrinelli. L’opera vede al centro le figure di una giovane gitana in fuga da un matrimonio combinato e di un anziano orologiaio giocatore solitario di Shangai. Un incontro di opposti dove tra i silenzi e lunghi dialoghi si intrecciano vite, si scambiano sguardi, origini, mondi per sospendere il tempo in una contemporaneità delicata che abbatte i confini generazionali e apre un varco straordinario tra culture, biografie e storia. Un incontro da non perdere per gli appassionati di letteratura e i fan dello scrittore, la cui prosa poetica saprà come sempre affascinare il pubblico.