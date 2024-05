Torre Annunziata – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 231 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, una denunciata per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in atto ed un’altra denunciata per rifiuto d’indicazioni sulle proprie generalità, controllato 115 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada; sono state, altresì, controllate 7 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.