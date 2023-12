Ercolano – Rissa la sera della vigilia, Buonajuto: ‘Due idioti che litigano non riusciranno a rovinare la magia e l’immagine di un Natale straordinario’

“In tantissimi, in questi giorni, hanno scelto di festeggiare nelle strade della nostra città. La zona di via IV Novembre e di Corso Italia e stata piena di allegria e divertimento ed è sempre presidiata dai nostri Vigili Urbani e da tutte le Forze dell’ordine, che hanno svolto un lavoro eccezionale. Due idioti che litigano non riusciranno a rovinare la magia e l’immagine di un Natale straordinario a Ercolano. I militari dell’Arma con coraggio hanno evitato che la situazione potesse degenerare. La violenza nella nostra città non può essere tollerata e questi idioti non troveranno mai nessuna solidarietà tra le persone perbene. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono la nostra priorità” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, in merito a quanto accaduto nella serata del 24 dicembre ad Ercolano.