Ercolano – La chiusura dello sportello edilizia privata per garantire la sicurezza dei cittadini

Non ci nascondiamo dietro un dito e nemmeno fuggiamo davanti alle responsabilità. Ma voglio precisare che la chiusura dello sportello edilizia privata del Comune di Ercolano è stata determinata dall’assenza per malattia dei due dipendenti, che poi sono risultati entrambi positivi al covid. Tanto che, di concerto con il dirigente, abbiamo già provveduto a predisporre la sanificazione dei locali e lo smart working per tutti i dipendenti” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, commentando la decisione di chiudere, per mancanza di organico, lo scorso 3 ottobre lo sportello edilizia privata dell’ufficio tecnico della città degli Scavi.

“Siamo consapevoli della carenza di personale che attanaglia i nostri uffici, una situazione generale che riguarda un po’ tutti gli uffici pubblici. Per questo come Amministrazione Comunale appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo bandito i concorsi proprio per sopperire a queste carenze” – conclude il primo cittadino.