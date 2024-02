Ercolano, costruzione dei nuovi loculi cimiteriali a prezzi calmierati: proseguono i lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’estensione del cimitero di #Ercolano che prevede la realizzazione di altri 348 loculi per tumulazione, che si vanno ad aggiungere ai precedenti loculi per resti mortali e nicchie cinerarie.

“L’intervento, come quelli precedenti, non prevede costi per il Comune e nasce da un project financing con una finalità sociale. Infatti nel progetto abbiamo voluto stabilire prezzi calmierati, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 3792124100 – 081475060