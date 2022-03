Ercolano – Buonajuto: “Città in prima linea nella lotta contro le mafie”

Il Comune di Ercolano lunedì 21 marzo parteciperà alla XXVII Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e in programma a Napoli. Ad annunciarlo il primo cittadino Ciro Buonajuto: “Ercolano è in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. Partecipare alla manifestazione di Libera significa rinnovare ancora una volta il nostro fermo impegno contro le mafie. Perché le organizzazioni criminali si sconfiggono con l’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, con gli arresti e le condanne, ma anche con la memoria e l’impegno delle comunità a mantenere vivo il ricordo di quegli uomini, donne e bambini che hanno perso la vita a causa delle mafie”.

Alla manifestazione di Libera insieme al sindaco ci sarà anche una rappresentanza di studenti e associazioni: “In una città come Ercolano dobbiamo tenere bassa l’asticella e indignarci davanti ad ogni forma di criminalità. Non possiamo permettere che il passato ritorni. Il mio pensiero va come sempre a Salvatore Barbaro. Un ragazzo che non c’è più, ucciso 13 anni fa dalla camorra con 11 colpi di pistola, perché guidava lo stesso modello di auto del boss. Salvatore è una vittima innocente della criminalità organizzata ed anche per lui sfileremo per le strade di Napoli” – conclude il sindaco e vicepresidente Anci.