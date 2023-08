Energie per il Sarno – Nocera Inferiore, chiuso lo scarico di via Dentice D’Accadia

Un ulteriore obiettivo è stato raggiunto nell’ambito del programma “Energie per il Sarno”, l’ambizioso progetto nato dalla sinergia tra Gori, Regione Campania e Ente Idrico Campano: nel comune di Nocera Inferiore è stato eliminato lo scarico in ambiente in via Dentice D’Accadia, all’interno dei lavori riguardanti il “I Lotto Stralcio B” per il completamento della rete fognaria. Lavori, questi ultimi,finanziati nell’ambito del “Protocollo Sarno”, per un importo di circa 1.378.000€. La rimozione dello scarico, recapitante direttamente nel torrente Solofrana, consente l’invio all’impianto di depurazione di Angri dei reflui di altri 600 abitanti. Le opere sono parte integrante di un piano più ampio e articolato: “Energie per il Sarno”, il programma d’interventi finalizzato al disinquinamento del fiume attraverso il completamento degli schemi fognari e depurativi dell’intero bacino idrografico. Tale piano, costituito da 44 interventi sull’intero territorio, rappresenta un insieme di azioni concrete per risolvere le problematiche legate alla salute dell’ecosistema fluviale ed alla qualità della vita delle comunità coinvolte. Tra gli obiettivi da realizzare, entro il 2025, la chiusura di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abitanti e del servizio di depurazione a 421.000 abitanti. Ad oggi, ci sono 6 interventi in gara, 29 opere in esecuzione e 3 interventi conclusi, con l’eliminazione di 32 scarichi in ambiente, un incremento di 108.360 abitanti serviti da depurazione e 20.000 abitanti serviti da rete fognaria. Questi, insieme ad altri progressi, possono essere monitorati grazie al portale energieperilsarno.it, sviluppato grazie alla collaborazione tra le istituzioni e ispirato ai valori di chiarezza, trasparenza e condivisione. Attraverso il portale, infatti, è possibile raccogliere informazioni utili sul fiume, sugli impianti di depurazione e su tutte le opere in corso, visionando le mappe interattive e partecipando al cambiamento con l’invio di proposte e segnalaz