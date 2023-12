Deiulemar – Società fiduciarie condannate a risarcire i danni provocati dalla bancarotta

La Curatela SDF comunica che il Tribunale ha accolto la domanda del fallimento e ha condannato le società Fiduciarie che hanno operato per conto delle famiglie a risarcire i danni provocati dai fatti di bancarotta per i quali è a suo tempo intervenuta la condanna in sede penale a carico delle persone fisiche.

Si tratta ovviamente di una sentenza di primo grado, contro la quale è possibile proporre appello, e l’importo dei danni dovrà essere liquidato in un giudizio separato, e per questo non è possibile indicarlo ora nemmeno approssimativamente.

La Curatela reputa doveroso ringraziare, nell’occasione, l’Avv. Livio Persico che ne ha rappresentato le ragioni con la consueta, nota professionalità, e tutti coloro che con la loro fiducia ne sostengono l’operato.