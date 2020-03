Da Napoli una speranza contro il COVID-19

Da Napoli una speranza contro il COVID-19

Napoli in prima linea sul coronavirus: individuato nel farmaco anti-artrite di tocilizumab uno strumento capace di bloccare il progredire del virus, determinando miglioramenti nel paziente tra le 24-48 ore.

“Sono lieto di annunciare che il paziente affetto da COVID-19 e ricoverato a Napoli è in ripresa dopo la somministrazione di tocilizumab. Un farmaco per l’artrite reumatoide che di solito usiamo per trattare gli effetti collaterali del CAR-T poiché la polmonite severa, il distress respiratorio sono molto simili a quelli causati dal virus. Questo farmaco non è una cura per il COVID-19 ma può aiutare a debellare la polmonite che è il sintomo più grave con cui il paziente può andare in rianimazione. Possiamo farcela”, queste le parole del Dott. Paolo Antonio Ascierto, oncologo del Pascale di Napoli.

L’assunzione del farmaco è efficace in quanto aiuta a annientare la polmonite da coronavirus, nonché il sintomo più grave della malattia respiratoria. Anche i ricercatori cinesi ne hanno confermato l’efficacia.