Controlli all’aeroporto di Capodichino, ecco il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino, i militari della Stazione dei Carabinieri di San Pietro a Patierno, i finanzieri della Guardia di Finanza di Capodichino, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed il supporto di personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 85 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 54 veicoli, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada a diversi tassisti, per mancato possesso dei documenti di circolazione, per mancata esposizione del tariffario e per prelievo clienti fuori fila; gli stessi sono stati, altresì, segnalati all’Ufficio