Circumvesuviana – Soppressione treni di linea Napoli – Poggiomarino: Palomba scrive a De Gregorio

Egregio Presidente,

ho appreso, con molta sorpresa, il provvedimento da Lei firmato – senza neppure riceverne preavviso – di soppressione di tutte le corse sulla linea Napoli – Scafati – Poggiomarino dal prossimo 09 Luglio sino al 31 Agosto 2022, in considerazione del quale di già nella mattinata odierna sono pervenute, alla mia Segreteria, richieste di chiarimenti da parte di tantissimi cittadini.

Questa disposizione elimina totalmente, sul territorio di Torre del Greco, la sosta in due stazioni della città particolarmente servite: “Via del Monte” e “Villa delle Ginestre” che, come evidente, sono state eliminate anche dalle corse sulla linea Napoli – Sorrento.

Le evidenzio, inoltre, che nelle pertinenze della stazione di Villa delle Ginestre, insiste la dimora leopardiana dove sono in corso manifestazioni ed eventi; il parco acquatico di “Valle dell’Orso” che, soprattutto in questo periodo, riceve giornaliermente flussi considerevoli di utenza, e, non da ultimo il sito comunale di “Villa Macrina” dove per tutto il mese di Luglio ed Agosto sono in calendario tantissimi eventi, oltre ai tantissimi cittadini e studenti universitari che quotidianamente si spostano per raggiungere il posto di lavoro e le sedi Universitarie.

Comprenderà, dunque, la mia difficoltà istituzionale, oltre quella dell’intera popolazione torrese.

Sono certo che la problematica è a Lei pienamente nota, e, sono certo che avrà sicuramente immaginato possibili soluzioni.

Mi pregio, pertanto, rappresentarLe ad adjuvandum, in pieno spirito di sinergia e collaborazione istituzionale la possibilità di ripristinare, per l’intero periodo di attuazione del succitato provvedimento, la sosta nelle stazioni di “Via del Monte” e di “Villa delle Ginestre” sulla linea di corsa Napoli – Sorrento.

Certo di Suo cortese, favorevole riscontro – nonché – in attesa di Sue ulteriori comunicazioni, quanto prima, l’occasione è particolarmente gradita per salutarLa con

Cordialità. dott. Giovanni Palomba