Fonte UEFA.com

Champions League – Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers riprende gli austriaci

Inizia con un pareggio in rimonta il cammino del Milan in UEFA Champions League. In Austria, i campioni d’Italia vanno sotto contro il Salisburgo a segno con lo scatenato Noah Okafor, ma i Rossoneri di Stefano Pioli trovano il pareggio nel finale del primo tempo con Alexis Saelemaekers e sfiorano il successo nel recupero, con Rafael Leão che colpisce il palo.

Il primo acuto della gara è del Milan, ma Olivier Giroud – terminale offensivo della squadra di Pioli – approfitta solo a metà della sbavatura di Strahinja Pavlović, calciando da posizione defilata e trovando pronto alla parata lo svizzero Philipp Köhn.

La squadra austriaca è dinamica e veloce e al minuto numero 28 riesce a trovare il vantaggio. L’algerino Ismaël Bennacer perde il pallone, il brasiliano Fernando riesce a trovare l’assist per Okafor, che supera prima Pierre Kalulu e poi Mike Maignan con un tunnel: il gol dello svizzero ex Basilea fa impazzire i tifosi di casa. I campioni d’Italia accusano il colpo, ma prima dell’intervallo riescono a trovare la rete del pareggio. L’ispiratore è Leão, che serve al belga Saelemaekers l’assist per l’1-1.

Trascinata da Okafor, la squadra di Matthias Jaissle parte forte nella ripresa. Fernando “spara” incredibilmente alto a tu per tu con Maignan, che poi è bravo a opporsi con il pugno alla conclusione di Nicolas Seiwald. In mezzo c’è la risposta di Tommaso Pobega, entrato dalla panchina, ma il sinistro dell’ex centrocampista di Spezia e Torino non inquadra lo specchio della porta avversaria.

Pioli si affida anche a Divock Origi e Brahim Díaz, i due nuovi entrati confezionano una bella giocata ma Köhn riesce ad anticipare l’attaccante scuola Real Madrid. Un’altra conclusione dello sloveno Benjamin Šeško mette i brividi alla retroguardia del Milan, ma l’1-1 non si schioda più malgrado un clamoroso palo di Leão – con un tiro a giro deviato – a una manciata di secondi dalla fine: il cammino dei Rossoneri inizia con un pareggio, mercoledì 14 settembre sarà sfida a San Siro contro la Dinamo Zagabria, a sorpresa in testa al girone.

Formazioni

Salisburgo: Köhn; Dedić, Solet (42′ Bernardo), Pavlović, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjærgaard; Kameri (65′ Gourna-Douath); Fernando (65′ Šeško), Okafor (90’+3′ Adamu) All. Jaissle

Milan: Maignan; Calabria (57′ Sergiño Dest), Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer (57′ Pobega), Tonali; Saelemaekers (80′ Junior Messias), De Ketelaere (70′ Díaz), Leão; Giroud (57′ Origi) All. Pioli