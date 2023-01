Cercola – Lavori programmati, venerdì 3 Febbraio mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 18:00 di venerdì 3 febbraio 2023, nelle seguenti zone di CERCOLA:

VIA ANTONIO DE CURTIS

VIA ARGINE

VIA ARTURO TOSCANINI

VIA DEL PROGRESSO

VIA DELLA CORTE

VIA DON MINZONI

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MASSERIA TOTARO

VIA MATILDE SERAO

VIA MEURICOFFRE

VIA MONTEOLIVETO

VIA NUOVA

VIA NUOVA CARAVITA

VIA SAMBUCO

VIA SAN GENNARELLO

VIA TAVERNELLE

VIA VITTORIO EMANUELE

VIA VOLPE

VIALE ALDO MORO

VIALE BELLINI

VIALE CARUSO

VIALE E.A.MARIO

VIALE GIACOMO PUCCINI

VIALE GIOACHINO ROSSINI

VIA MASSERIA SAN GIOVANNI

VIA MURATA

VIA PIAVE

VIALE MASCAGNI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.