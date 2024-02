Castellammare – Violenza sessuale ai danni di una 11enne disabile: arrestato 64enne

Nella mattinata odierna, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria — Aliquota Polizia di Stato defla Procura defla Repubblica di Torre Annunziata, in collaborazione con personale del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di un uomo di anni 64 di Castellammare di Stabia, in quanto gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale in danno di una ragazzina di anni 11, affetta da una disabilità intellettiva di grado lieve, che lo stesso abitualmente accompagnava presso un centro di riabilitazione della città stabiese per effettuare delle terapie.

Il provvedimento restrittivo è frutto di una meticolosa attività di indagine coordinata da questa Procura defla Repubblica, originata dai sospetti dei genitori defla minore, ai quali ella aveva confidato alcuni episodi di cui era stata vittima.

Le indagini, sostanziatesi nell’escussione della persona offesa e dei suoi genitori, nella visione defle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di una attività commerciale ove si sono svolti i fatti, e nell’asco1to di una conversazione tra l’indagato e la minore, hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, il quale, approfittando dell’incarico alfidatogli dai genitori della minore di accompagnare quest’ultima presso il centro riabilitativo, che gli consentiva di trascorrere diversi momenti da solo con la persona offesa e di acquisire la fiducia della predetta, in diverse occasioni l’avrebbe costretta a compiere e a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti nelle parti intime.

A seguito delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Napoli- Poggioreale G.Salvia a disposizione dell’autorità giudiziaria.