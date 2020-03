Castellammare – Sospetto caso Coronavirus, Cimmino: “Tampone negativo”

“L’Asl Na 3 Sud ci ha appena comunicato che il tampone per il caso sospetto di persona affetta da coronavirus come da intervento effettuato in viale delle Puglie a Castellammare di Stabia ha dato esito negativo.

Per quanto riguarda la prima e al momento unica paziente contagiata da coronavirus (Covid-19), si trova in condizioni di salute stazionarie. La donna, ricoverata attualmente presso l’ospedale Cotugno di Napoli, reagisce bene alla terapia con gli antivirali.

Restiamo in attesa dei tamponi per quanto riguarda i restanti casi sospetti che riguardano il territorio di Castellammare di Stabia. Abbiamo compulsato anche Direzione Sanitaria dell’Asl Na 3 Sud ed Anci Campania affinché ci sia maggiore celerità nelle risposte per il territorio.” così il sindaco Gaetano Cimmino