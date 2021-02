Castellammare – Emergenza Coronavirus: 75 nuovi casi e 13 guariti

“La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 75 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nel periodo dal 30 gennaio al 1 febbraio. 48 di essi presentano sintomi lievi della malattia, i restanti sono asintomatici.

Tra i nuovi contagiati ci sono quattro cittadini tra i 3 ed i 17 anni ed altri quattro di età avanzata, tra gli 87 ed i 92 anni. Sono stati lavorati complessivamente 590 tamponi. I guariti per lo stesso periodo sono 13: tra di essi due bambine di 1 anno.

Ricordiamo che, in base ai dati ed alle indicazioni della Cabina di regia, il ministero della Salute ha confermato la Campania in Area Gialla. Inoltre è in vigore una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.