Capri – Furto, arrestate 2 persone

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un negozio di via Camerelle a Capri per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno accertato che una coppia di turisti si era resa responsabile del furto di due portafogli nel negozio; in particolare, mentre l’uomo stava distraendo il commesso, la donna aveva asportato i due portafogli da un espositore per poi allontanarsi insieme.

Gli operatori hanno intercettato e bloccato i due mentre stavano tentando di lasciare l’isola trovandoli in possesso della merce sottratta, poco prima, dalla boutique di via Camerelle nonchè di due tester di profumi e di alcune creme cosmetiche; infine, hanno accertato che questi ultimi prodotti erano stati asportati, poco prima, rispettivamente da una profumeria e da una farmacia.

I due, argentini di 72 e 55 anni, sono stati arrestati per furto aggravato.