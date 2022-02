Campobasso – Turris: 1 – 2. Partita sospesa per impraticabilità di campo e rinviata a data da destinarsi.

Sospeso il match tra Campobasso e Turris alla fine della prima frazione di gioco per impraticabilità di campo. Troppa la neve caduta sul manto erboso dello stadio “Nuovo Romagnoli”. La partita riprenderà dal vantaggio di due reti ad una per la Turris. La data del recupero è ancora un’incognita.

Primo tempo

Al 7′ si sblocca la partita. La Turris è in vantaggio con Leonetti che riceve un lancio da Bordo e solo davanti al portiere non sbaglia.

Al 15′ Mercai si divora il pareggio calciando dall’interno dell’area piccola dopo aver ricevuto un passaggio da Bontà.

Al 25′ rigore per il Campobasso, il direttore di gara fischia un tocco di braccio di Varutti.

Al 26′ Liguori realizza il rigore. Pareggia il Campobasso.

Al 38′ torna in vantaggio la Turris con Tascone che riceve in area di rigore da Santaniello, controlla e calcia alle spalle di Raccichini.