Campobasso – Turris: 1-2. Le parole di Primicile: “Giusto rinviare la partita, non c’erano i presupposti per giocare”

Dopo la sospensione del match, ecco le parole del direttore Primicile: “Mi sembra sia giusto sospendere la partita, non c’erano i presupposti per giocare. Il rischio che i ragazzi potessero infortunarsi era alto. Speriamo di tornare qui e trovare un campo in ottime condizioni.”

Sulla data da destinarsi: “La regola dice che se qualora dovesse essere rinviata una gara a partita in corso, si recupererà entro 2 settimane, invece se non fosse proprio iniziata la gara, avremmo avuto 48 ore di tempo.”

Sui primi 45 minuti: “Sono contento, abbiamo trovato trame importanti soprattutto nei primi 20 minuti, poi è stata normale la reazione del Campobasso. Spero che il periodo buio sia alle spalle.”