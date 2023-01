Campania – Allerta meteo dalla mezzanotte, previsti temporali

PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA: ALLERTA METEO GIALLA DALLA MEZZANOTTE

TEMPORALI RAPIDI E INTENSI. RAFFICHE DI VENTO.

GRANDINATE E FULMINI.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di #allertameteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 26 gennaio.

Queste le zone interessate: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

In queste aree si prevedono rovesci e temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi.

I fenomeni temporaleschi, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione (quindi essere improvvisi ma intensi) e potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Tra i principali scenari di evento connessi al rischio idrogeologico si evidenziano:

Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni particolarmente fragili anche legate alla saturazione dei suoli;

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua

allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali

ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto materiali.

A causa della particolare tipologia dei fenomeni previsti, delle raffiche di vento e delle grandinate saranno possibili:

– danni alle strutture provvisorie (impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti)

– caduta di rami o alberi

– danni alle coperture (per effetto della grandine)

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di attuare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile.

Si richiamano i Sindaci a voler assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.