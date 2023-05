In consiglio comunale si discute del Piano Urbanistico Comunale della città degli scavi

“La nostra idea di città del domani , punta sul turismo, sul miglioramento della qualità della vita in tutte le zone di Ercolano, sulle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche. Dobbiamo lavorare per porre un argine alla crisi demografica che caratterizza Ercolano, al pari di tantissime città europee, e possiamo farlo creando i presupposti per nuova occupazione. Permettetemi, infine, di ringraziare l’assessore Gioacchino Acampora per aver illustrato questo importante strumento urbanistico e tutti i consiglieri comunali che con i loro interventi hanno offerto spunti interessanti di approfondimento” – conclude il primo cittadino.