Torre del Greco – Ciro Borriello sindaco, otto domande al governatore De Luca: ‘Venga in città a dare risposte e non a fare i soliti spettacoli-spot’

«Ho appreso con piacere la notizia della visita del governatore Vincenzo De Luca a Torre del Greco. Speravo fosse l’occasione per cominciare a dare risposte ai cittadini su storiche criticità del territorio e non per fare i soliti spettacoli-spot con cui è abituato a riempire i social». Così il candidato sindaco Ciro Borriello in riferimento alla partecipazione del presidente della Regione Campania a un incontro politico organizzato presso il cinema Corallo.

«Mi aspettavo e chiedo ancora spiegazioni al presidente del consiglio regionale della Campania – prosegue Ciro Borriello – in riferimento alle seguenti domande:

spiegasse De Luca perchè ha mortificato l’ospedale Maresca che serve una potenziale platea di 200.000 cittadini, mentre in Cilento ci sono due ospedali per 90.000 abitanti.

spiegasse De Luca perché mantiene in piedi la zona rossa per Torre del Greco che non consente sviluppo economico e ingessa il territorio con vincoli urbanistici e paesaggistici.

spiegasse De Luca perchè, pure mantenendo i vincoli sul nostro territorio, non ha realizzato nessuna via di fuga.

spiegasse De Luca le ragioni del mancato inserimento di Torre del Greco tra le Zone Economiche Speciali.

spiegasse De Luca perchè non ha battuto ciglio davanti ai tagli di stazioni e corse decise da Eav e capaci di ridurre al minimo il trasporto pubblico nella quarta città della Campania.

spiegasse De Luca perché finanzia la cultura solo a Salerno e dimentica un territorio ricco di artisti e associazioni come Torre del Greco.

spiegasse De Luca perché Castellammare di Stabia ha meritato lo sviluppo turistico dell'area portuale e Torre del Greco no.

spiegasse De Luca perchè gli interventi per il disinquinamento delle acque del nostro mare sono fermi da tempo.

Dal governatore Vincenzo De Luca la città di Torre del Greco vuole risposte e non passerelle», conclude il candidato sindaco Ciro Borriello.