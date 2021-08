Boscoreale – Usura ed estorsione, arrestata 63enne

Nel corso della mattina odierna, i militari della Stazione di Boscoreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di una donna 63enne, gravemente indiziata in ordine ai reati di usura ed estorsione. L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha permesso di riscontrare la denuncia presentata dalla persona offesa la quale, dopo aver ricevuto dall’indagata nel 2015 un prestito di 3.000 euro, è stata costretta a versare mensilmente interessi tassi usurari fino al novembre dell’anno 2020 per un importo complessivo pari a circa 39.000 euro.

Gli inquirenti, attraverso l’assunzione di una serie di testimonianze e l’acquisizione dei relativi riscontri documentali, hanno ricostruito l’intera sequenza degli eventi, dall’accordo iniziale fino al momento in cui la vittima, ormai incapace di fare fronte alle continue richieste estorsive correlate alla restituzione del prestito usurario, ha denunciato con dovizia di particolari le continue intimidazioni patite per circa 5 anni e dirette anche nei confronti dei suoi stretti familiari.

L’indagata, già gravata da precedenti penali della stessa specie, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.