Boscoreale – Una sala dedicata agli scavi in corso nell’Antiquarium di Villa Regina

“Le parole del direttore Gabriel Zuchtriegel vanno nella giusta direzione”. È il commento del sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro alle dichiarazioni del numero uno del Parco Archeologico di Pompei che ha annunciato una sala, all’interno dell’Antiquarium di Villa Regina, per informare il pubblico rispetto alle scoperte degli scavi di Civita Giuliana.

“La promozione del nostro Antiquarium resta fondamentale, ben venga quindi la decisione del Direttore Zuchtriegel di arricchire l’offerta turistica con una sala che informi sugli sviluppi degli scavi in corso. Consentirà ai turisti e ai visitatori di vivere in tempo reale i progressi che sul nostro territorio si stanno facendo per ampliare la conoscenza sulle abitudini di vita di 2000 anni fa – ha affermato il sindaco Pasquale Di Lauro – Accanto a questo continua il nostro impegno per arrivare a un biglietto unico con l’adiacente Museo del Parco del Vesuvio. Il complesso museale per la sua struttura e per l’offerta che propone deve diventare una meta primaria per il turismo didattico. Un’area che sicuramente vedrà un ulteriore aumento di turisti con l’apertura della Passeggiata Archeologica che collegherà Boscoreale con gli Scavi di Pompei. La valorizzazione dell’area di Villa Regina è strategica per lo sviluppo sociale ed economico di Boscoreale”. Ha concluso il sindaco Pasquale Di Lauro.