Boscoreale- La Stazione compie 15 anni: grande evento organizzato dai volontari

L’Associazione culturale “La Stazione-Stella Cometa” ha organizzato un grande evento per i primi 15 anni di attività sul territorio. Il giorno 23 novembre a partire dalle ore 22:00, negli spazi dell’ex stazione FS di Boscoreale, in via Giovanni della Rocca 252, si apriranno le porte a tutta la cittadinanza per festeggiare insieme 15 anni di riqualificazione urbana ad opera di volontari di tutte le età, che con tenacia e determinazione hanno ridato nuova vita a un luogo abbandonato dalle istituzioni e in grave stato di degrado ambientale. L’attivismo e la forte motivazione dei volontari ha trasformato questo spazio in una piccola oasi di speranza e di futuro. Negli anni La Stazione è diventata un luogo di incontro, socialità ed espressione artistica.

Tutto ha inizio con la passione per il presepe: i primi volontari si occuparono di mostre e dell’allestimento della Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Boscoreale. In seguito l’associazione riceve in comodato d’uso dalle Ferrovie dello Stato l’intero spazio e si adopera per compiere il vero miracolo.

Numerose attività sono state offerte ai cittadini del vesuviano: oggi come ieri si continua con costanza a organizzare eventi, cineforum, corsi di musica e danze popolari, corsi di teatro e di scacchi. Si offre agli studenti la possibilità di un’aula studio e una biblioteca e ai gruppi musicali una sala prove. Inoltre negli ultimi anni è attivo uno sportello legale e una scuola di lingua italiana per migranti. L’obiettivo è quello di sempre: dare al territorio un’alternativa, con una ricca programmazione che guarda al futuro. L’impegno e la dedizione costanti dei volontari necessitano di supporto e quale migliore occasione di un compleanno! Il 23 novembre non è solo una data: è memoria, è lotta, è festa!