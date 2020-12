Boscoreale – Il Consiglio comunale approva il riequilibrio di bilancio e tutti gli argomenti all’ordine del giorno

Si è svolto ieri il Consiglio comunale presieduto da Antonio Di Somma, che ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

Di particolare rilevanza l’approvazione degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020. Significativi interventi sono stati apportati con l’incremento degli stanziamenti relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente, e per le scuole. Inoltre, per garantire una migliore programmazione delle procedure di gara, è stato modificato il bilancio pluriennale nelle annualità 2021 e 2022 in tema di manutenzione e cura del verde pubblico, al fine di consentire al competente settore di predisporre tempestivamente gli atti di gara che possono permettere una maggiore attenzione alle tante aree a verde dislocate sul territorio. Disposti anche interventi a sostegno delle utenze non domestiche (attività commerciali e pubblici esercizi) che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che prevedono un’apposita riduzione della TARI per l’anno 2020.

Il Consiglio, poi, dopo relazione dell’amministratore unico di Ambiente Reale, Nunzio Ariano, ha anche approvato i bilanci dell’azienda speciale relativi agli anni 2018 e 2019.

Altri due importanti provvedimenti, approvati con voto unanime, perché oggetto di approfondito esame e condivisione in commissione consiliare competente per materia, sono: il regolamento per le funzioni della commissione paesaggio, e il regolamento per il recupero mediante piano di rateizzo delle morosità relative ad alloggi di edilizia residenziale di proprietà comunale.

Nel dettaglio il regolamento per le funzioni della commissione paesaggio disciplina la nomina e il funzionamento della stessa, anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento. Il regolamento, inoltre, armonizza e meglio definisce i ruoli, le competenze e le funzioni del responsabile del settore urbanistico, del responsabile dell’attività di tutela paesaggistica e le funzioni attribuite alla commissione locale per il paesaggio, compresa le competenze e la nomina del presidente della commissione stessa, alla luce dall’ormai sancita distinzione tra le valutazioni e le procedure proprie alla materia del paesaggio da quelle urbanistico-edilizie.

Il regolamento per il recupero mediante piano di rateizzo delle morosità relative ad alloggi di edilizia residenziale di proprietà comunale, disciplina la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione e oneri accessori, scaduti e non pagati dall’utenza di questo Ente. Per la morosità pregressa verificatasi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, è consentita l’estinzione del debito con un piano di rateizzo per un periodo non superiore a 10 anni, predisposto secondo criteri strutturati sulla base delle condizioni di reddito dei nuclei familiari (fascia di appartenenza stabilita ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 14 agosto 1997) ed al valore della morosità alla data della richiesta, secondo il numero massimo di rate concedibili che varia da 6 a 120.

Il Consiglio, a maggioranza, ha anche approvato i verbali delle sedute consiliari del 9 e 11 novembre 2020, e, all’unanimità, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°73/2020, relativa alla destinazione delle risorse per il progetto “scuola sicura”.

Il Civico consesso, infine, ha approvato anche quindici pratiche di debiti fuori bilancio, di cui quattordici riferite a sentenze di condanna del Giudice di Pace o del Tribunale.