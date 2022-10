Boscoreale – Droga, bilancini, soldi e coltelli: arrestato pusher 57enne

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio P.P., 57enne di Poggiomarino già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 207 grammi di hashish, 11 di cocaina e altrettanti di crack. Con la droga anche 140 euro in contante ritenuto provento illecito, coltelli, tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il 57enne è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.