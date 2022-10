Torre del Greco – Divieto di circolazione in via Montagnelle per lavori, ecco i dettagli

Con riferimento alla nota protocollo n. 54315 del 21 Ottobre 2022 con la quale il Responsabile U.O. Servizi Lavori Pubblici ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di circolazione veicolare temporaneo per lavori di scavo, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4291 del 21 Ottobre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA MONTAGNELLE: Divieto di circolazione veicolare – eccetto residenti – nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 22.00.