Boscoreale- Donna aggredita da un cane in un condominio: ferita alla gamba

A Boscoreale in via San Felice un cane senza museruola né guinzaglio, si aggirava libero in un condominio ed ha aggredito una condomina. Già in passato l’animale si era reso protagonista di un episodio del genere.

La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando, gonfiore al ginocchio per il morso ricevuto.

L’amore per gli animali non deve farci dimenticare le precauzioni di sicurezza.

Immagine di repertorio dal web, non correlata al fatto di cronaca descritto