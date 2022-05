Boscoreale – Contagi in calo, 311 gli attuali positivi e un decesso

A tutto il 15 maggio, come si rileva dall’allegato report, in città si è riscontrato un considerevole calo dei contagi da Covid-19. Gli attuali positivi, infatti, sono diminuiti a 311 (al 24 aprile erano 478). L’11 maggio si è registrato un nuovo decesso, facendo così salire a 55 il numero delle vittime registrate dall’inizio pandemia

In diminuzione anche l’indice di contagio relativo all’incidenza dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che nell’ultima settimana, quella dal 9 al 15 maggio, si è attestato a 231,86, mentre quello regionale è a 498,25.

Fino al 9 maggio complessivamente sono state inoculate 50.775 dosi di vaccino a cittadini bochesi (prima dose 20.246, seconda dose 17.622, terza dose 12.864, quarta dose 43).