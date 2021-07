Torre del Greco – Palomba resta in sella: “Grazie all’opposizione che, come sempre, grida, strepita e non partecipa”

Terminato il Consiglio, Giovanni Palomba replica a chi aveva chiesto le dimissioni dei consiglieri. Di seguito il post via social del primo cittadino

“È appena finito il Consiglio comunale.

Devo dire che, stasera,

GRAZIE all’opposizione che, come sempre, grida, strepita e non partecipa;

GRAZIE ai leoni di tastiera (defenestrati politici, candidati in tutte le salse per tutte le minestre e mai eletti, e quanti sono sempre pronti a gettare onta e fango sul nome della città senza mai invocarne il bene ) che ruggiscono a vuoto guardando la luna;

GRAZIE alle sirene e alle chimere, ben poche, che a P. zza S. Croce hanno tentato di sfiduciare il sindaco, e dunque, tutta la città;

GRAZIE alle Cassandre che non son mancate nel far sentire la loro voce;

GRAZIE alle inutili chiacchiere che negli ultimi giorni hanno mistificato fino al ridicolo la realtà politica cittadina;

GRAZIE ai partiti e ai movimenti politici che quando avrebbero potuto non son riusciti a far saltare il banco, e quando hanno avuto l’occasione di eleggere, con faciltà, un proprio sindaco, hanno fatto saltare, invece, il loro di banco (il loro sindaco);

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE VA A CASA!

Prima, però, è riuscita ad approvare provvedimenti importanti per l’intera collettività torrese:

da interventi rivolti alla manutenzione urbana delle strade pubbliche, sino alla riqualificazione dell’ ex Pretura di via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa; dall’adeguamento antisismico dell’ Istituto D’Orsi al potenziamento del sistema di Videosorveglianza; dai progetti didattici, alle attività extrascolastiche, sino all’assegno di cura per i disabili e il sostegno a donne e minori.

Approvati, inoltre, anche interventi di riduzione della TARI.

Stasera, pertanto, ANDIAMO A CASA….a….. riposare…………soddisfatti e sollevati!

Domani, sarà un altro giorno…”