Boscoreale – Ansia per una 14enne scomparsa nel nulla

Sono ore di ansia per la famiglia di Teresa Cimmino, 14enne di Boscoreale scomparsa questa mattina e di cui si sono perse le tracce. La giovane uscita alle 7:20 per andare a scuola a Scafati non ha raggiunto l’istituto.