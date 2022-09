Barra – Sorpresi con pezzi di un auto, denunciati 4 giovani

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaromonte hanno notato un’auto, con a bordo quattro persone, che stava entrando in un parcheggio situato nei pressi della stazione della circumvesuviana di Barra.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nel parcheggio ed hanno notato uno degli occupanti che, alla loro vista, si è disfatto di un flex gettandolo in un prato; pertanto, gli operatori hanno controllato l’auto in cui hanno rinvenuto due marmitte, un catalizzatore, un girabacchino e una chiave esagonale di cui gli occupanti non hanno saputo giustificare la provenienza.

I quattro, tra i 21 e 31 anni provenienti da Napoli e da Casalnuovo, di cui due con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.