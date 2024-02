Azioni per l’Acqua – Visita al serbatoio di via Montedoro e presentazione degli interventi per il risanamento della rete idrica [IMMAGINI E INTERVISTE]

Azioni per l’Acqua – Visita al serbatoio di via Montedoro e presentazione degli interventi per il risanamento della rete idrica [IMMAGINI E INTERVISTE ]