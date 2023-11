Agerola – Abusivismo edilizio, 39enne del clan Afeltra-Di Martino denunciato dai Carabinieri. Nei guai anche imprenditore ditta edile

I carabinieri della stazione di Agerola hanno denunciato per abusivismo edilizio un 39enne di Agerola ritenuto vicino al clan Afeltra Di Martino e un imprenditore edile 48enne, anch’egli già noto alle forze dell’ordine.

Durante un sopralluogo in viale della vittoria, nella proprietà del 39enne, i militari hanno rilevato la realizzazione abusiva di un vano di 40mq, destinato a diventare un garage. La costruzione, effettuata in un’area vincolata da interesse pubblico, è stata sequestrata. Denunciati il proprietario dello stabile e l’impresario responsabile dei lavori