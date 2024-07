Agerola – Abusivismo, denunciato 55enne

Lotta all’abusivismo edilizio. Questo il punto su cui sono partiti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in un servizio a largo raggio effettuato nelle vaste aree verdi della zona. Ad Agerola i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 55enne del posto. I militari hanno accertato che l’uomo avesse realizzato – senza alcuna autorizzazione – dei lavori in un fondo agricolo di sua proprietà in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici nel parco regionale dei Monti Lattari. Trovati un locale cucina, un seminterrato, una vasca idromassaggio interrata, una pavimentazione in cubetti di circa 250 metri quadrati.

L’area di circa 500 metri quadrati, costruita verosimilmente per realizzare un’area ricettiva, è stata sequestrata.