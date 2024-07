Napoli – Droga, fermato 26enne

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato, seduto su una panchina, un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina e di 95 euro, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto sotto la panchina altri 3 involucri della stessa sostanza.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 26enne della Guinea con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.